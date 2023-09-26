نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يختار تشابي ألونسو ليكون خليفة كارلو أنشيلوتي في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تشافي ألونسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، سيتولى تدرب نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة من "راديو ماركا" فأن ألونسو لاعب الميرنجي السابق سيتولى تدريب الملكي بالموسم الجديد، على الرغم من تجديد عقده مع ليفركوزن حتى يونيو 2026.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ألونسو يملك اتفاقًا سريا مع ليفركوزن بموجبه يرحل المدرب الإسباني الفريق وقتما يريد.

وسبق وأن ذكرت العديد من المصادر الصحفية أن أنشيلوتي سيرحل عن تدريب ريال مدريد صيف 2024، إذا ينتهي عقده، ومن المقرر أن يتولى تدريب منتخب البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الإسباني الشاب لعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ ولعب معه 3 مواسم.

وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر الماضي، واحتل معه المركز السادس في الدوري الألماني، بينما يحتل الفريق حاليا صدارة البوندسليجا مع بايرن ميونيخ.

