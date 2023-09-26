نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. فيدال يهاجم تين هاج وتيري للدوري السعودي وكانسيلو يبهر الجميع في إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

ديلي ستار تبرز هجوم فيدال على تين هاج

البداية مع صحيفة الديلي ستار التي أبرزت الهجوم الذي شنه التشيلي ارتورو فيدال على الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد بسبب كريستيانو رونالدو.

وقال فيدال أن المان يونايتد بدأ مع تين هاج بشكل سيء وكيف له أن يقوم بإخراج رونالدو من الفريق ولكن هكذا هم الرجال الصلع معقدون للغاية لقد كان الهدف وقام بإخراجه وابعاده عن الفريق.

ديلي ميل تعلق على انضمام جون تيري للشباب السعودي

وسلطت الديلي ميل البريطانية الضوء على تولي جون تيري منصب المدير الرياضي لنادي الشباب السعودي في أول دور يقوم به خارج أوروبا حيث سبق وأن رفض عرضًا لتدريب الفريق سابقًا وفضل أن يؤدي بعض الأدوار الاستشارية.

وكان اللاعب السابق للبلوز تشيلسي يعمل في أكاديمية النادي بعد أن ترك منصب المدرب المساعد لدين سميث في ليستر سيتي قبل أن يشرف على منصبه الجديد في الشباب السعودي لفترة قصيرة.

موندو ديبورتيفو تكشف انبهار الجميع بمستوى كانسيلو

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب الدولي البرتغالي جواو كانسيلو نجم برشلونة الجميع فاز بقلوب الجميع في إسبانيا بسبب مستواه الفني رفقة كتيبة تشافي هيرنانديز بالإضافة إلى مغازلة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على أن البلوجرانا أكثر من مجرد نادي.

وسبق وأن نجح كانسيلو في فرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي لبرشلونة بعد أيام من توقيعه على سبيل الاعارة لمدة موسم قادمًا من فريق نادي مانشستر سيتي حامل لقب الثلاثية الموسم الماضي.