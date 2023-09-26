هانغجو (أ.ف.ب) : انسحب الملاكم السوري محمد مليس من مواجهة نظيره البحريني دانيس لاتيبوف أمس ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو، وذلك احتجاجًا على وجود احد القضاة الستة من اسرائيل، وأفاد الموفد الاعلامي للبعثة السورية بشار محمد لوكالة فرانس برس عن انسحاب مليس «تقدمنا باعتراض لطاولة الحكام من خلال المدرب محمد غصون ولكن الاصرار على بقاء هوية القضاة على حالها دفع ملاكمنا لعدم الصعود إلى الحلقة واعلن الحكم فوز البحريني لاتيبوف» ، ويمثل مليس (30 عاماً)، تاسع بطولة العالم 2023، سوريا في وزن فوق 92 كلج.

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