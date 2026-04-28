السادات يعلن تشكيل لجنة موسعة لمراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:35 مساءً - أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة موسعة تضم نخبة من القانونيين والحقوقيين والخبراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك لمناقشة جميع القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، في إطار وضع رؤية شاملة تهدف إلى تطوير هذا الملف الحيوي.

وأكد السادات أن حزب السادات يدرك جيدًا الأهمية البالغة لقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحدد الميثاق الاجتماعي وتنظم العلاقات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تمثل أحد أهم دعائم استقرار وتماسك الأسرة المصرية.

ودعا رئيس حزب السادات إلى استمرار الحوار المجتمعي حول هذه التشريعات، بما يضمن الخروج بقوانين متكاملة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إيلاء هذا الملف اهتمامًا خاصًا.

وشدد السادات على ضرورة أن تنطلق فلسفة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية من مبدأ تحقيق التوازن، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة كاملة دون الانحياز إلى أي طرف على حساب طرف آخر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية كيان الأسرة المصرية.

كما أكد أهمية عدم التسرع في إصدار هذه القوانين، ومنح الوقت الكافي لمناقشتها بشكل دقيق ومتعمق، تجنبًا لصدور أي نصوص قد تشوبها ثغرات أو تفتقر إلى التكامل، بما يضمن صدور تشريعات راسخة وقابلة للتطبيق تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.