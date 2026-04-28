رسمياً.. تغيير إسم حديقة الحيوان بالجيزة إلى "جنينة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:35 مساءً - في خطوة رمزية تعكس دلالات عميقة حول الحفاظ على الهوية التاريخية، شهدت البوابة الثانية لحديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة بإسم "جنينة الحيوانات" بدلا من أسم حديقة الحيوان، وذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الواسعة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وجارى استكمال باقى البوابات.

إحياء الهوية البصرية

تأتي هذه الخطوة الرمزية كجزء أصيل من مخطط "التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان"، والذي يهدف ليس فقط إلى التحديث التقني والبيئي، بل إلى الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان، فإختيار مسمى "جنينة الحيوانات" بدلاً من المسميات الرسمية الجافة يعكس دلالات عميقة ترتبط بوجدان المصريين الذين ارتبطت طفولتهم وتاريخهم بهذا المسمى الشعبي العريق.

لم يكن اختيار الخط ونمط الكتابة على الأبواب مجرد إجراء إنشائي، بل جاء لضرورة الحفاظ على الروح الكلاسيكية للحديقة التي تأسست عام 1891، لضمان ظهور الحديقة بمظهر يليق بمكانتها كأثر تاريخي مسجل.

ملامح التطوير في الحديقتين

يرتكز مخطط تطوير حديقتى "الحيوان" و"الأورمان" على عدة ركائز أساسية محاكاة البيئات الطبيعية للحيوانات وتطبيق معايير الرفق بالحيوان الدولية (WAZA)، لإخراج الحيوانات من الأقفاص الحديدية إلى مساحات مفتوحة، و الربط الجغرافي تنفيذ مخطط للربط بين الحديقتين عبر نفق أو وسيلة انتقال ذكية، لخلق تجربة ترفيهية متكاملة للزوار، و صيانة الأشجار النادرة في "الأورمان" لعمليات تهذيب ورعاية دقيقة تحت إشراف لجان علمية متخصصة لضمان عدم المساس بالثروة النباتية.

معايير عالمية بأيادٍ مصرية

أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام التام بعدم تغيير المعالم التراثية مثل "جبلاية القلعة" و"الكوبري المعلق"، لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، مع توفير خدمات ترفيهية وتجارية متطورة تخدم الجمهور المصري.