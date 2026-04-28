وفقا لتوجيهات الرئيس.. 4 لجان برلمانية تبدأ حوار مجتمعى حول قوانين الأسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:35 مساءً - انطلق منذ قليل اجتماع لجنة مشتركة مكونة من 4 لجان برلمانية جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.

وشارك في الجلسة التى تتراسها الدكتورة راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، كما يشارك أيضا النائب عمرو الورداني رييس لجنة الشئون الدينية والنائب طارق رضوان رئيس حقوق الإنسان والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم ،

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أيضا حضور ممثلة المجلس القومي للمرأة المستشارة مروة بركات، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب عدد من والخبراء.

وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بما يدعم تطوير السياسات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.