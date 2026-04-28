رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع "نوفارتس مصر" مد مظلة التعاون لتشمل محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:35 مساءً - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة جيهان المر، رئيس مجلس إدارة "نوفارتس مصر" والعضو المنتدب للشركة، لبحث سبل تعزيز واستدامة التعاون المشترك، ومد مظلته لتشمل محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجالات التوعية والتدريب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الاجتماع شهد الاتفاق على إطلاق ورش تدريبية متخصصة لأطباء أقسام القلب والأورام داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة المنيا، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير مهاراتهم الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية، وبما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على إطلاق برامج للفحص الدوري المجاني للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمحافظة المنيا، كأولى محافظات المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون مع شركة "نوفارتس مصر"، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتحسين معدلات الشفاء وجودة الحياة للمرضى. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة مع شركة "نوفارتس مصر" تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم الابتكار الطبي، مشيرًا إلى أن التوسع في التعاون خلال المرحلة الثانية، وخاصة بمحافظة المنيا، يعكس حرص الهيئة على تعميم التجارب الناجحة، وتقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جيهان المر، رئيس مجلس إدارة شركة "نوفارتس مصر" والعضو المنتدب، عن فخرها بالشراكة المتنامية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدة بما تحقق من نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت التزام شركة نوفارتس بتوسيع نطاق التعاون مع الهيئة، خاصة في مجالات الكشف المبكر، وعلاج مرضى الأورام، وأمراض القلب، والأمراض غير السارية، مشيرةً إلى أن كل مبادرة مشتركة مع الهيئة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كلًا من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية للإمداد واللوجيستيات، والدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للفعاليات.

كما ضم وفد شركة نوفارتس مصر كلًا من: الدكتور عبدالعزيز أحمد، رئيس قطاع توفير الدواء ودعم الأسواق وخدمة العملاء، والدكتور عمرو نصر، رئيس قطاع العلاقات والشؤون العامة، والدكتورة عفت خليفة، رئيس قطاع الاتصالات وشؤون المرضى، والدكتور محمد عماد، مدير توفير الدواء ودعم الأسواق – قطاع الأورام وأمراض الدم.