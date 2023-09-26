2 أكتوبر القادم.. سلطنة عمان تحتفل باليوم العماني للنشاط البدني

يشهد فعاليات مختلفة بمنتزه الصحوة

تستعد السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالتعاون مع وزارة الصحة للاحتفال باليوم العماني للنشاط البدني والذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام، وستنفذ الوزارة في ذلك اليوم والذي يصادف يوم الأثنين يوما مفتوحا تستهدف فيه المواطنين والمقيمين في البلاد من الجنسين وذلك في منتزه الصحوة، وسيرعى معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة انطلاق اليوم بالمشاركة في مسير المشي تحت شعار «غايته نمشي» وذلك في الساعة الخامسة عصرا، على أن تستمر فعاليات اليوم حتى الساعة 8 مساءً.

وقد أوضح سعود بن بدر أمبوسعيدي مدير عام مساعد للمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيس اللجنة المشرفة بأن الوزارة اعتادت أن تحتفل بهذا اليوم في شهر أكتوبر من كل عام، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة ، وتابع أمبوسعيدي بأن سلطنة عمان تولي اهتماما كبيرا في أولوية الصحة والرفاه والحماية الاجتماعية والتي تأتي ضمن أولويات رؤية عمان 2040، وكذلك ترجمة لاحد أهداف الاستراتيجية الرياضية العمانية في محور الرياضة والمجتمع، مضيفا كما لا يخفى على أحد بتصاعد الإحصاءات في سلطنة عمان بما يتعلق بالأمراض المزمنة والزيادة المتسارعة لمعدلات الخمول البدني وما جاء تخصيص هذا اليوم في سلطنة عمان إلا تأكيدا على توعية مجتمعاتنا بممارسة النشاط البدني، والذي أسهم في تخفيف تلك الاحصائيات، مضيفا بأن الوزارة في هذا العام ارتأت أن يكون الاحتفال في منتزه الصحوة بإقامة يوم مفتوح يتضمن فعاليات رياضية وترفيهية ومسابقات مختلفة لمختلف الفئات السنية وكذلك أركان للاتحادات واللجان الرياضية، متمنيا بأن يشهد اليوم حضورا لافتا من مختلف شرائح المجتمع وخاصة بعد التنسيق وتوجيه الدعوات لمختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

أهداف الوزارة

تسعى الوزارة من إقامة هذا اليوم لتحقيق عدة أهداف ولعل أبرزها ترجمة أهداف الاستراتيجية الرياضة العمانية في محور الرياضة والمجتمع، وكذلك التشجيع على ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تبني ثقافة النشاط في بيئة العمل بما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية، ومن بين الأهداف أيضا تغيير نمط الحياة الروتيني من خلال تغير توجهات الفرد نحو ممارسة الأنشطة البدنية التي ستعود عليه بالنفع على المدى البعيد، وكذلك خلق أجواء مجتمعية رياضية من خلال إقامة مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية ذات الطابع التنافسي والترفيهي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى خلق شراكة رياضية بين الوزارة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى القطاع الخاص من أجل المساهمة في غرس ثقافة الممارسة الرياضية وتبني أنشطة وبرامج هادفة.