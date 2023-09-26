نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة الداخلية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فيوتشر والداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد الداخلية في الدوري المصري

تذاع مباراة فيوتشر ضد الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 1 HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.