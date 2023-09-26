نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يتخطى كمين رايه بفوز صعب في المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق طنطا الفوز بهدف دون رد أمام نظيره فريق راية في أولي لقاءات دوري القسم الثاني" المحترفين" .

سجل فريق طنطا هدفه الوحيد في الشوط الثاني في الدقيقة 82 عن طريق محمد عاطف.



خاض طنطا المباراة بتشكيل مكون..

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع: أحمد حسني،حسام الشرخه،أحمد علي،أسامة النجار

خط الوسط:حسام غالي،حسون محمد،عبدالرحمن الدح،محمد شيكا



خط الهجوم:محمد عاطف، ميدو جمال

بينما تشكيل فريق راية جاء مكونا من..

حراسة المرمى: محمد موسى

خط الدفاع:إبراهيم رجب، أحمد عبدالرحمن، رامز زيدان، محمد علاء.



خط الوسط:أحمد عادل، محمدعادل، محمد السعيد، أحمد مصطفى



خط الهجوم:إبراهيم سيلمان، طه نادي



أدار اللقاء الحكم عمرو عابدين، عاونه كلا من، محمد النحاس وكيرلس نزيه وحكم رابع هيثم عثمان.

الفوز رفع رصيد طنطا إلى ثلاث نقاط ويقققى رايه بلا نقاط.