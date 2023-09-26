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أحمد جودة - القاهرة - فوز غزل المحلة وادي دجلة وطنطا وخسارة دكرنس وتعادل مثير لبروكسي في المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الاخير للأسبوع الأول بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن فوز فريق غزل المحلة على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله يوسف بيبو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

فوز وادي دجلة



- فاز فريق وادي دجلة على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين سجلهما كلانس في الدقيقتين 33،14.

وفي الشوط الثاني وإدرك أحمد رأقت هدف مصر المقاصة في الدقيقة الاخيرة.



-- فوز فريق We على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق We بهدفين مقابل هدف عن بهدفين عن طريق اسلام صبحى في الدقيقة 20 وسيف الدين شيكا في الدقيقة 30.

وسجب أحمد حسنى هدف دكرنس في الدقيقة 33..

وفي الشوط الثاني اختتم كوليبالي اهداف اللقاء في الدقيقة 32 لصالح فريق وي.



-- تعادل فريق القناة مع فريق بروكسي بهدفين لكل منهما حيث شه الشوط الأول تقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله اكرم عبد ربه في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رضا الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 28.

وخطف بروكسي هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق حسام بركات الدقيقة 40 ومصطفى الصفتي في الدقيقة الأخيرة من

المباراة.



-- فوز فريق طنطا على فريق راية بهدف دون رد سجله محمد عاطف في الدقيقة 82.



ترتيب دوري المحترفين



1-البترول3 نقاط

2- WE 3 نقاط

3- بتروجت 3 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- حرس الحدود 3 نقاط

6- طنطا 3 نقاط

7- غزل المحلة 3 نقاط

8- القناة نقطة

9- بروكسي نقطة

10- السكة الحديد نقطة

11- لافيينا نقطة

12- مكادى نقطة

13- النجوم نقطة

14- مصر للمقاصة دون نقاط

15- راية دون نقاط

16- ابو قير للاسمده دون نقاط

17- جمهورية شبين دون نقاط

18-دكرنس دون نقاط

19- النصر للتعدين دون نقاط

20- اسوان دون نقاط