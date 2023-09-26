هل ينجح برشلونة في ضم كانسيلو وفيليكس نهائيا؟

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع الثنائي جواو كانسيلو وجواو فيليكس نهائيًا من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على الترتيب في صيف 2024 ولكن ذلك لن يكون أمرًا سهلًا عليه، حيث يُعاني البرسا من أزمة اقتصادية طاحنة.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن جواو كانسيلو وفيليكس تألقا بشكل لافت للنظر في بداية مشوارهما مع برشلونة وكان آخر ذلك في مباراة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث صنع فيليكس هدفًا بينما كانسيلو سجل هدف الفوز وصنع هدف التعادل.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى بشكل قوي في الوقت الحالي إلى شراء كانسيلو وفيليكس المتألقان بصفة دائمة، حيث يلعب كلاهما على سبيل الإعارة.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه ليس معروفًا ما إذا كان برشلونة سيحاول تمديد خيار الإعارة أو أنه سينتظر حتى تتوفر مصادر دخل رئيسية لإتمام الصفقتين ولكن الأمر المؤكد هو أن النادي الكتالوني بدأ حساباته الكاملة لضم الثنائي البرتغالي في صفقة انتقال دائمة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مع ذلك، يبدو أن فكرة تمديد الإعارة، وفقًا للصحيفة الكتالونية، أمر مستحيل، بالإضافة إلى أن برشلونة لن يكون قادرًا على إبرام صفقات مكلفة في العام المقبل؛ بسبب الأزمة المالية التي لم تنتهِ في النادي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لن يكون من السهل على برشلونة إقناع مانشستر سيتي ببيع كانسيلو بمبلغ مالي أقل من 50 مليون يورو ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يوافق فيها بطل البريميرليج على التخلي عن لاعبه هي إذا قدم برشلونة أحد نجومه البارزين في الصفقة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يزيد سعر جواو فيليكس إذا استمر على نفس المستوى مع برشلونة حتى نهاية الموسم وقد يقوم النادي الكتالوني بعمل صفقة تبادلية مع نادي فريق العاصمي.



وأردفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيبدأ المفاوضات مع خورخي مينديز وكيل أعمال الثنائي في يناير المقبل في رحلة إبقاء "الجواوين(جواو فيليكس وجواو كانسيلو)" في النادي الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كانسيلو وفيليكس أثبتا صحة تمسك مواطنهما ديكو المدير الرياضي لبرشلونة بجلبهما ولو على سبيل الإعارة وانتظر إلى يوم الميركاتو الأخير ليصبح الأمر رسميًا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو ساهم حتى الآن في 3 أهداف في 3 مباريات بواقع هدفين وتمريرة حاسمة كما سجل فيليكس 3 أهداف حتى الآن وصنع هدف واحد.