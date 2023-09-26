نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاجرة وعقوبة لم تنفذ.. فيكتور أوسيمين رجل المشاكل في نابولي هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفلت مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين من غرامة مالية من النادي بعد مشاجرة مع المدير الفني رودي جارسيا، في مباراة بولونيا بالدروي الإيطالي.

عقوبة لم تنفذ على أوسيمين مهاجم نابولي

عندما خرج أوسيمين في التعادل ضد بولونيا، تشاجر مع جارسيا حول سبب وجوب إبقائه وحقيقة أن الفرنسي كان يجب أن يلعب هدفين في الهجوم عندما يحتاج الفريق إلى هدف. وكان نابولي يفكر في معاقبة اللاعب بعد اجتماعه معه اليوم.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أنه في صباح اليوم، أوضح أوسيمين لفريق نابولي أنه لم يقصد عدم احترام جارسيا وكان المدير الفني حاضرًا خلال الاجتماع. وذكر أنه ضد بولونيا، كان يائسًا للفوز بالمباراة وأراد التأكد من تعويض نفسه بعد إضاعة ركلة جزاء.

ويعتقد نابولي أن الفصل قد انتهى الآن وليس هناك حاجة لتغريم أوسيمين بسبب رد فعله ولا توجد مشكلة بين اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وجارسيا.