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حقيقة العروض السعودية للتعاقد مع كولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الله العبيدي، مدير تحرير صحيفة الكأس السعودية، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول وجود مفاوضات من أندية سعودية للتعاقد مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

حقيقة العروض السعودية للتعاقد مع كولر

وأكد عبد الله العبيدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أنه لا صحة لأي أنباء تشير إلى وجود مفاوضات من أندية سعودية مع السويسري مارسيل كولر".

وتابع: "الدوري السعودي وصل للعالمية، والجماهير تتابعه أول بأول، وأعتقد أن الفترة الأخيرة العديد يربط اسمه بالدوري السعودي".

وجاء اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع مارسيل كولر، خاصة بعد النجاح الذي حققه مع النادي الأهلي على مدار الفترة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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