نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار.. كتيبة نارية من البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعمتد عليه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة نظيره الجيبوتي ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة السبت المقبل الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتا سولار

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق " شيكابالا "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.