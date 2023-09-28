نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يخضع لفحص طبي قبل مواجهة سان جورج في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

رضا سليم يخضع لفحص طبي

وكان سليم قد تغيب عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي أمس بسبب شكواه من الإصابة في الركبة.

واكتفى سليم بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي مع محمود حمدي أخصائي التأهيل بالفريق الأحمر.

ويحسم الاختبار الطبي الذي يجريه اللاعب المغربي مدى جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي ومباراة الغد.

ويلتقي الأهلي نظيره سانت جورج الأثيوبي غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام سانت جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف دون رد سجلهم حسين الشحات "هدفان"، وأحمد عبد القادر "هدف".