عاجل.. عقوبات قوية منتظرة لنجوم باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولو مواني، المنضم حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام لجنة تأديبية، بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد إحدى المباريات.

عقوبات قوية منتظرة لنجوم باريس سان جيرمان

واتُهم كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.



وستعقد جلسة الاستماع في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، كما سيتم استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بالهتاف ضد المثليين، وتوجيه إهانات لمارسيليا.

وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يوجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الإستاد.