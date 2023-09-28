نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من تجديد عقد "كاسحة الألغام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجم الفريق، بعد تألقه مع الفريق الملكي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد يمدد عقد نجم الفريق

من المقرر أن يقوم إدواردو كامافينجا بالتوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد، حسب ما أوردت صحيفة ريليفو.

وبدأت المحادثات بين النادي والوفد المرافق للاعب الفرنسي في نهاية أبريل الماضي، ومن المقرر أن تصبح الصفقة رسمية قريبًا.

ويتواجد وكيل كامافينجا، جوناثان بارنيت، في العاصمة الإسبانية لإجراء محادثات، والتي وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. ومن المقرر أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على زيادة في الراتب وتحسينات أخرى في صفقته الحالية بعد أن أصبح جزءًا أساسيًا من إعداد كارلو أنشيلوتي في نادي الدوري الأسباني.

وأبلغ بارنيت والدي اللاعب بعرض ريال مدريد، وأضافت ريليفو أن كل ما تبقى الآن هو التوقيع، والذي من المتوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة.