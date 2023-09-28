أحمد جودة - القاهرة - تدريبات بدنية للاعبي جنوب سيناء لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق القسم الثاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوب سيناء الصاعد حديثا، تدريبات بدنية قويه، تحت إشراف محمد سمير بيبسي مدرب الاحمال للفريق، استعدادا لانطلاق دورى الممتاز ب.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة باسم الفاو إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة مركز شباب العريش في الدورى.

ويواصل ابناء سيناء تدريباته استعدادا لمواجهة مركز شباب العريش، المقرر لها يوم 12 أكتوبر القادم بملعب العريش، ضمن اولى منافسات مسابقة دوري الممتاز ب.



ويضم الجهاز الفنى لفريق جنوب سيناء كلا من: باسم الفاو مدير فني، ماجد عبد العزيز مدير الكورة، سيف حسانين مدرب، بهاء عادل مدرب، عاطف محرم مدرب حراس مرمى، يامن حسن طبيب، اسماعيل يوسف محلل أداء، عمرو النوزى إداري، وائل أبو الليل مدير التعاقدات.



ويذكر ان مجلس الإدارة برئاسة المحاسب عوده حسين نجح في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين والتى جاءت اسمائهم كالتالى: نادر عاطف قادم من منتخب السويس، والغاني صامويل اجاي، واللاعب عبد الرحمن مانو قادم من القناة، وأحمد عبد العال مارو قادم من وادي دجلة، ومحسن الحجف قادم من الإسماعيلي.