نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية في ختام الجولة الثانية من دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا كبيرًا أمام نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل الدراويش بعد هذا الفوز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل زعيم الثغر المركز العاشر بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

أحداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري

افتتح حمدي النقاز أول أهداف اللقاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ياو أنور، نفذها النقاز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل كريستوفر مابولوو لصالح فريقه الاتحاد السكندري في الدقيقة31، بعد عرضية أرضية من كريم الديب من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى مابولوو الذي راوغ الدفاع بشكل رائع بقدمه اليسرى ثم سدد كرة قوية بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 39، بعد عرضية من إياد العسقلاني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها عبد الرحمن بتسديدة مباشرة، ارتطمت بيد الحارس المهدي سليمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز ياو أنور التقدم بالهدف الثالث لصالح الدراويش في الدقيقة 51، بعد عرضية أرضية من حمدي النقاز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أنور بتسديدة مباشرة من على القائم الأول، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأجرى إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 74، حيث خرج الحارس أحمد عادل للإصابة ليدخل بدلًا منه محمد فوزي.

كما خرج مورو ساليفو لاعب الاتحاد أيضًا للإصابة في الدقيقة 85، وشارك بدلًا منه عمر الوحش.