نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سان جورج

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.

