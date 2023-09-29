الغاني ياو أنور يفوز بجائزة رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الغاني ياو أنور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام الإتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية.

ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد

وتألق ياو أنور بشكل كبير، ونجح في تسجيل هدف في شباك الاتحاد، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق بثلاثية مقابل هدف.

حقق قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لموسم "2023-2024".

أهداف المباراة

افتتح التونسي حمدي النقاز التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 7 من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد في الدقيقة 30.

وعاد الإسماعيلي للتقدم بهدف رائع عن طريق نجمه عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 38، ثم عزز ياو أنور التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 51.