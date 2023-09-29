نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك أول بطل و"الثعلب" قص شريط الأهداف.. أوائل من تاريخ بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاح اتحاد الكرة المصري الستار عن النظام الجديد لبطولة السوبر المصري، والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق لأول مرة في تاريخ البطولة، وسوف تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة مشاركة كلًا من: كلًا من: الأهلي (بطل الدوري) – بيراميدز (الوصيف) – سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة) – (بطل كأس مصر – لم يتحدد) في النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري.

تاريخ بطولة السوبر المصري التي انطلقت عام 2001

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير "أوائل" من تاريخ بطولة السوبر المصري التي انطلقت عام 2001 بنظامها القديم:-

- أول نسخة من بطولة السوبر المصري جمعت بين الزمالك وغزل المحلة

- أول بطل لكأس السوبر المصري كان الزمالك عام 2001 على حساب غزل المحلة

- أول هدف في بطولة السوبر المصري سجله حازم إمام بالدقيقة 20 في شباك غزل المحلة

- أول لقب حققه النادي الأهلي في السوبر المصري كان عام 2003 على حساب الزمالك

- أول نسخة من كأس السوبر المصري امتدت للأشواط الإضافية كانت عام 2001 بين الزمالك والمحلة.

- أول فريق والوحيد الذي حصد كأس السوبر من الدرجة الثانية المقاولون العرب عام 2004 على حساب الزمالك.

- أول نسخة من السوبر المصري انتهت بركلات الترجيح كانت عام 2003 وفاز بها الأهلي على حساب الزمالك

- أول فريق يحصد كأس السوبر المصري مرتين متتاليتين الزمالك عامي 2001، 2002.

- أول فريق والوحيد الذي حصد كأس السوبر المصري 4 مرات متتالية النادي الأهلي.

- أول حكم أدار نهائي كأس السوبر المصري الحكم الدولي السابق جمال الغندور

- أول مدرب حقق كأس السوبر المصري الألماني أوتوفستر مع الزمالك عام 2001.

- أول مدرب مصري حقق كأس السوبر المصري حسن شحاتة مع المقاولون العرب 2004

- أول مدرب حقق كأس السوبر المصري مرتين أو أكثر مانويل جوزيه مع الأهلي (4 مرات)