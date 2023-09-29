نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر وزد في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية اليوم الخميس 28 سبتمبر الجاري في الموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

وشهدت الجولة 6 انتصارات، وتعادلين منهما واحد سلبي، بل وسجل 10 فرق، في حين لم يسجل 6 فرق أي أهداف في الجولة الثانية.

وشهدت الجولة الثانية لعب 8 مباريات بسبب تأجيل لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا نظرا لمشاركة الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا.

كما شهدت الجولة فقرا تهديفيا هذه المرة على عكس الجولة الأولى، حيث تم تسجيل 14 هدف فقط خلال 8 مباريات.

ولم يستطيع اي فريق الفوز في لقائين سوا ناديي فيوتشر وزد الذين نجحوا في الحصول على 6 نقاط كاملين من المباراتين.

ويأتي الأهلي في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وتأجلت مباراته ضد سيراميكا كليوباترا، لارتباطه بمواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أما الزمالك، الذي أنهى الجولة الأولى في المركز الثامن برصيد نقطة، تراجع إلى المركز الـ12 برصيد نقطتين، بعد أن تعادل للمرة الثانية هذا الموسم مع المقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري الممتاز " دوري نيل" بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1 مودرن فيوتشر 6 نقاط

2 زد اف سي 6 نقاط

3 سموحة 4 نقاط

4 طلائع الجيش 4 نقاط

5 بيراميدز 4 نقاط

6 الأهلي 3 نقاط

7 الإسماعيلي 3 نقاط

8 بلدية المحلة 3 نقاط

9 الداخلية 3 نقاط

10 الاتحاد السكندري 3 نقاط

11 المصري البورسعيدي 3 نقاط

12 الزمالك نقطتين

13 الجونة نقطة

14 إنبي نقطة

15 المقاولون العرب نقطة

16 سيراميكا كليوباترا دون نقاط

17 البنك الأهلي دون نقاط

18 فاركو دون نقاط