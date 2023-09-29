نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لم نقصد أبدًا الإساءة أو الاستهزاء" نابولي يقدم اعتذارًا إلى فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نابولي الإيطالي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاعتذار لمهاجمه فيكتور أوسيمين بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت مع اللاعب النيجيري.

وشارك النادي مقطع فيديو على حساب TikTok الخاص به، يظهر فيه النيجيري أوسيمين الذي أهدر ركلة جزاء، مدبلجًا بصوت عالي النبرة يقول "أعطني ركلة جزاء من فضلك" بصوت غريب ومتسارع.

وهدد وكيل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي.

بيان نابولي بشأن أوسيمين

وقال بيان نابولي إن الأمر "لم يكن أبدا محاولة من النادي للإساءة إلى فيكتور إذا فهم الأمر بهذه الطريقة، وتم حذف منشور وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي: "لتجنب التلاعب بالموضوع بأي شكل من الأشكال، يشير نابولي إلى أنه لم يكن المقصود أبدًا الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمين، الذي يعد أحد الأصول الفنية للنادي".

وتابع "والدليل على ذلك هو حقيقة أن النادي رفض بشدة جميع العروض التي تلقاها لانتقال المهاجم إلى الخارج".

قال مدرب نابولي رودي جارسيا إن أوسيمين "استثمر بنسبة 100٪" في نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد أن سجل هدف الفوز 4-1 على أودينيزي يوم الأربعاء، وهي المباراة الأولى منذ الحادث".

وقال جارسيا: "أستطيع أن أؤكد لكم أن فيكتور يحب هذا القميص". "لقد استثمر 100% في مشروعنا.

وأضاف "لدي علاقة جيدة جدًا مع فيكتور. أنا سعيد من أجله لأنه سجل الليلة. بعد المباراة في بولونيا، شعرنا جميعًا بالإحباط والغضب، وفيكتور على وجه الخصوص، لأنه أضاع ركلة الجزاء".

وتابع "على الجانب الرياضي وعلى المستويات الأخرى، خاصة على TikTok، كان هناك الكثير من الأشياء التي يجب إدارتها في الأيام الأخيرة".

انضم اللاعب النيجيري الدولي أوسيمين إلى نابولي مقابل رقم قياسي للنادي قدره 81.3 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني) في صيف عام 2020 وكان جزءًا أساسيًا من مساعدتهم على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ 33 عامًا الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا في 32 مباراة بالدوري.