نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعدادته لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقى هزيمة بهدفين نظيفين من مضيفه أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ويحتاج القارس الأبيض إلى الفوز بأكثر من هدفين لضمان التأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية مع تجنب استقبال أهداف من الفريق الجيبوتي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.