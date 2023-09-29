نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام مباراة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن ناديه سيتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

فاركو يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام مباراة المصري في الدوري

وأكد حنفي أن فريق فاركو تعرض لظلم تحكيمي واضح في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز، الذي خسره بهدف دون رد أمس الخميس.

وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" نستعد لتقديم شكوى وتدعيمها بمشهد مراجعة حكم الساحة لتقنية الـ(VAR)".

وتابع:" تعرضنا لعدة أخطاء تحكيمية بعد مرور أسبوعين فقط من عمر الدوري".

وأتم قائلًا:" نحترم ونقدر كل الحكام بما فيهم حمادة القلاوي ولكنه لم يكن موفقا اليوم.. ونبحث عن حقوقنا فقط".