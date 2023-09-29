نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية كورة.. حينما أدار حكم شهير أكثر مباراة مضحكة في التاريخ “ مخمورًا ” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وتأتي قصة اليوم الجمعة حول الحكم المخمور الذي أدار مباراة مضحكة بين فريقين في الدوري البيلاروسي.

حكم مخمور يدير مباراة في الدوري البيلاروسي

وكما هو متعارف عليه فإن الجميع في كرة القدم إعتادوا على أن يكون هناك بعض الأنواع من الخروج عن النص وهي التي تظهر بين اللاعبين وقد تمتد أحيانًا إلى الاعتداء على الحكام لعدم تقبل القرارات وهي التصرفات السلوكية التي تواجه بصورة رادعة بواسطة المؤسسات الرياضية المعنية بالامر وهي التي قد تصدر بعض العقوبات التي تصل للإيقاف أو الشطب.

ولكن قصة اليوم من الفجر الرياضي بطلها الحكم البيلاروسي سيرجي شموليك الذي ظهر خلال إدارته لواحدة من المباريات وهو مخمورًا وبالكاد إستطاع أن يقف على قدميه ولم ينجح في اتخاذ القرارات والتركيز أثناء اللعب ووصل الأمر لقيامه بالتحكيم داخل المنطقة المركزية من الملعب لعدم قدرته على الخروج منها في مشهد أضحك اللاعبين وكذلك الجمهور.

وبالبحث عن السيرة الذاتية لحكم قصة اليوم تبين لنا أنه من مواليد العام 1965 في مدينة بيرست ببيلا روسيا وهو الذي حصل على الشارة الدولية من الفيفا في العام 1993 وأدار مباراة دولية جمعت بين المنتخب الانجليزي ونظيره منتخب لوكسمبورج عام 1999 وانتهت بنتيجة 6-0 للمنتخب الانجليزي وكان وقتها من حكام النخبة وحصل على افضل حكم في بلاده 2007.

لكن الأمر اختلف في العام 2008 حيث تم تعيينه لإدارة مواجهة فيتيبسك ونفتان في الدوري البيلاروسي حيث ظهر في حالة يرثى لها وكان بالكاد قادرًا على الحركة في المباراة التي إنتهت على وقع التعادل الايجابي 1-1 وخلالها لم يقدر على الجري ومجاراة نجوم الفريقين ووقف في وسط الملعب خلال الشوط الثاني ولم يقدر على التحرك منه ورفض إخراج أي من البطاقات الصفراء أو الحمراء.

وكان الأمر غريبًا على اللاعبين والجمهور خاصةً أنه قام بالتلوييح لهم في تحية خاصة أثناء إصطحابة لخارج الملعب ورفض أي من المحاولات لإسناده لحين الخروج من الملعب وظهر جليًا أن تلك التصرفات ناتجة عن حالة سكر شديد وتم نقله بعدها للمستشفى لإجراء الاختبارات التي أظهرت بالفعل وجود نسب مرتفعة من الكحول في الدم.

ماذا حدث مع الحكم المخمور بنهاية المباراة ؟

قام الاتحاد البيلاروسي بإيقاف الحكم نهائيًا وإنهاء مسيرته بعد وجود الفودكا في الدم والتأكيد على أنه كان مخمورًا أثناء قيادته للمباراة وهو ما يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم.