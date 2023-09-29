نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-8-2023 في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أربع مواجهات في دوري روشن السعودي، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.



ماهي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي؟



الحزم ضد التعاون – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الطائي ضد النصر – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيحاء ضد الاتحاد – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الشباب – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي



تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة، عبر قنواتها المشفرة.