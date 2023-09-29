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أحمد جودة - القاهرة - بيب جوارديولا يطلق تصريحات قوية بعد الخروج من كأس كاراباو

بعد الإقصاء من كأس كاراباو بيب جوارديولا.. لا أستهدف التتويج بالرباعية، وأنا راضٍ إذا توجت بالثلاثية.

فشل فريق مانشستر سيتي في الاستمرار في بطولة كأس كاراباو بعد الخسارة أمس أمام نيوكاسل يونايتد للفوز بهدف نظيف، وعلق المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على الخسارة وجاءت تصريحاته كالتالي.

تصريحات بيب جوارديولا

بعد الإقصاء من كأس كاراباو بيب جوارديولا.. لا أستهدف التتويج بالرباعية، وأنا راضٍ إذا توجت بالثلاثية

وقال جوارديولا، لا أعرف كم من الأخطاء التي ارتكبها لاعبو نيوكاسل ولا أعرف كم عدد أخطاء فريقي ولا عدد البطاقات الصفراء في المباراة، لكن هذا ما حصل، أحيانًا تهيمن المشاعر على الشخص، احترامي للحكام ولعملهم، كانت بطاقة صفراء مستحقة».

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وأوضح للجمهور: «تعتقدون أن هدف هذا الموسم هو التتويج بالرباعية، بصراحة ليس هذا هو الهدف، وننافس بشكل جيد على جميع البطولات، ولكن نحن سنكون راضين أيضًا في حال حصد الثلاثية فقط في هذا الموسم.

صعوبة في التأقلم



وأشار جوارديولا إلى معاناة لاعب الوسط الإنجليزي كالفن فيليبس القادم من ليدز يونايتد حيث يجد صعوبة في التأقلم على أسلوب اللعب في الفريق، لكنه أكد رغبته الدائمة بالتعلم.

وأكد جوارديولا على أن: «مدرب ليدز السابق مارسيلو بيلسا منح كالفن فرصة ليكون أفضل في مسيرته، واتمني لو استطعت تكرار ذلك معه، لكن لدينا طريقة محددة للعب وهو أحيانًا يعاني في بعض الجوانب بينما كان أسلوب ليدز مثاليًا له».

ولم يلعب كالفن سوى 21 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وكان قد خسر فريق مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وودع الفريق بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وصعد فريق نيوكاسل يونايتد لدور ثمن نهائي البطولة.

أحداث المباراة

بعد الإقصاء من كأس كاراباو بيب جوارديولا.. لا أستهدف التتويج بالرباعية، وأنا راضٍ إذا توجت بالثلاثية

شهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل، حذر كبير من الفريقين.

ولكن نجح أليكسندر إيساك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد في تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

ونجح السيتي، الفائز باللقب في ثماني مناسبات في الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول، ولكن تمكن نيوكاسل يونايتد في الصمود حتى تمكن من خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون.

واستمرت محاولات الستي في إدراك التعادل ولكن أهدر خوليان ألفاريز فرصتين محققتين للسيتي.

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عدم المشاركة

ولم يشرك المدرب الإسباني جوارديولا أبرز اللاعبين في صفوف الفريق حيث جلس فيل فودن والمهاجم إرلينج هالاند على مقاعد بدلاء سيتي، وفضل جوارديولا عدم الدفع بهالاند في الشوط الثاني وعلق قائلًا: «لم أفكر في إشراك هالاند، أعتقد أنه هو ووكر لعبا الكثير من الدقائق وأمامنا الكثير من المباريات. ربما فكرت في آخر 10 أو 15 دقيقة، لكنني قررت عدم إشراكه».

بينما شارك الحارس نيك بوب فقط من المشارك صفوف نيوكاسل من التشكيلة التي فازت 8-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الأحد الماضي.

وكان قد حصل جوارديولا على إنذار بعد تبادل الكلمات مع الحكم الرابع كريس كافاناخ لينفجر في وجه الحكم بعد صافرة النهائية بسبب تساهله مع لاعبي نيوكاسل.

كأس كاراباو

كأس كاراباو

وكان قد نجح ليفربول في التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

كما نجح فريق أرسنال في تخطي نفس الدور بعد الفوز على بيرنتفورد بنتيجة هدف مقابل لا شيء.