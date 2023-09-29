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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، استبعاد رضا سليم لاعب الفريق، من مواجهة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

كولر يستبعد نجم الاهلي من مباراة سان جورج

ويفضل الجهاز الفني بقيادة كولر، منح رضا سليم راحة من المباراة، في ظل عودته من الإصابة، بالإضافة إلى سهولة مهمة الفريق أمام ضيفه بالبطولة.

وكان الأهلي استعاد خدمات رضا سليم، عقب غيابه عن مواجهة الذهاب، بسبب تعرضه للإيقاف من الكاف، بسبب حصوله على طرد أثناء مشاركته مع الجيش الملكي المغربي فريقه السابق في الكونفدرالية الموسم السابق.

وتعرض اللاعب، لإصابة في الركبة وغاب عن مران الأمس، قبل أن يتعافى ويشارك في جزء من مران اليوم، إلا أن هناك قرار لاراحته من المباراة المقبلة.

ويأتي قرار المدير الفني، خوفًا من تعرضه اللاعب لأي التحام قوي يعرضه لانتكاسة جديدة، قد تجعل الفريق يفقد خدماته مدة طويلة عن الملاعب، خاصةً مع أهمية وجوده.

ويلتقي المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سان جورج يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بثلاثية دون رد.