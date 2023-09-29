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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة سان جورج الاثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

كولر يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمباراة سان جورج

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سان جورج يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بثلاثية دون رد.

وشهدت قائمة الفريق التي تواجه سان جورج استبعاد كل من صلاح محسن ورضا سليم وكريم نيدفيد وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح، بسبب الإصابات.

ورغم تعافي المغربي رضا سليم لاعب الفريق، من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وخوضه المران الأخير للفريق، إلا أن كولر فضل منحه راحة من المباراة، في ظل عودته من الإصابة، بالإضافة إلى سهولة مهمة الفريق أمام ضيفه بالبطولة.

ويأتي قرار المدير الفني، خوفًا من تعرضه اللاعب لأي التحام قوي يعرضه لانتكاسة جديدة، قد تجعل الفريق يفقد خدماته مدة طويلة عن الملاعب، خاصةً مع أهمية وجوده.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر -أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا.