نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب غريب.. هالاند يفاجئ نجم نيوكاسل عقب الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر نادي نيوكاسل يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب الإطاحة بنظيره مانشستر سيتي من الدور الأول من بطولة الرابطة الإنجليزية 2023، بهدف دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في شوط المباراة الثاني بأقدام ألكسندر أيزاك، ليطيح بحامل اللقب في النسخة الأخيرة خارج البطولة.

- هالاند يفاجئ ايزاك

وشهد انتهاء المباراة بين نيوكاسل ومانشستر سيتي، حدث مثير حيث تفاجيء ألكسندر ألكسندر إيزاك صاحب هدف الفوز بطلب هالاند منه الحصول على قميصه وقيامه بتحيته.

على جانب آخر، حسم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مصير المهاجم النرويجي من الرحيل عن صفوف السيتيزنز هذا الموسم بسبب اهتمامات ريال مدريد، حيث أوصى بيب بضرورة تجديد عقد اللاعب إلى موسم 2027، وربطه بشرط جزائي ضخم.