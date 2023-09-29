نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تنمر وتعدي بالأيدي".. موهوب ريال مدريد السابق يفضح برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، صدمة جديدة لعاشقي ومحبي نادي برشلونة في الفترة الأخيرة، بعد تصريحاته النارية التي أطلقها مهاجما بها البارسا.

ورحل الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو، عن صفوف العملاق المدريدي في موسم 2022، عقب انضمامه إلى صفوف ريال سوسيداد.

- كوبو يدين برشلونة

وكان كوبو أحد اللاعبين الذين انضموا إلى مدرسة لاماسيا، الخاصة بنادي برشلونة في بداية مشواره الكروي، ليفجر مفاجأة مدوية عن بعض العقبات التي واجهته خلال تواجده هناك قائلا:" ذهبت إلى البارسا في سن صغير، لذلك لم أشعر بأي صعوبة في الأمر".

وتابع:" حاولت العمل بكل جهد، والتأقلم وسط زملائي الأكبر والأصغر، وعملت على عدم تعرضي للتنمر بسبب حجمي الصغير، ولكني لم أنجح، فقدت شهدت فترات تنمر كبيرة".

واختتم:" كنت أتعرض لبعض المواقف التي كان يصل الأمر بها، لتعدي بعص الأطفال الأكبر مني سننا وحجما للضرب بالأيدي، لا أحب أن اتذكر ذلك، لكنها بيئة قاسية للغاية".