نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نانو سانتوس يعلن تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نانو سانتوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الفيحاء في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لوبيز فيليبي، عمر هوساري، حسن كادش

في خط الوسط: مهند الشنقيطي، فابينهو، نجولو كانتي، أحمد بامسعود

في خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله، رومارينهو، إيجور كورونادو

تذاع أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نادي الفيحاء عبر قناة SSC sport 5 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

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موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي اتحاد جدة المركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما ياتي نادي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.