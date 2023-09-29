نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي. قائمة الزمالك الرسمي لمواجهة أرتا سولار وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.