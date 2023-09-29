عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الجيش الرواندي

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا دون أهداف في كيجالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي