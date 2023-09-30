بركات: نجم الأهلي سيتألق خلال الفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، أن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي سيتألق خلال الفترة المقبلة.

وفاز الأهلي على سانت جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد القادر هيشد على نفسه الفترة اللي جاية في ظل سياسة التدوير اللي بيعتمد عليها كولر".

واختتم: “مارسيل كولر بيمنح الفرصة لكل اللاعيبة ولذلك الكل عايز يتألق”.