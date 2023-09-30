فـي الدوري السعودي: الهلال يستغل تعثر الاتحاد ويستعيد الصدارة ورونالدو والنصر يواصلان انتفاضتهما

الرياض ـ أ.ف.ب: استغل الهلال تعثر الاتحاد حامل اللقب أمام مضيفه الفيحاء 0-0 واستعاد الصدارة بفوزه على جاره الشباب 2-0 في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة السعودية في كرة القدم.على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حسم الهلال ديربي العاصمة أمام جاره الشباب في صالحه بثنائية نظيفة انتظر حتى الشوط الثاني لتسجيلها عبر السنغالي خاليدو كوليبالي (68) والصربي الكسندر ميتروفيتش (76).وأهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء للهلال تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونج في الدقيقة 37.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الاتحاد والتعاون الفائز على مضيفه الحزم 3-1، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

ورغم افضلية الهلال، إلا أن الشباب كاد أن يخطف هدفاً إثر هجمة سريعة وصلت خلالها الكرة الى السنغالي حبيب ديالو الذي سددها بجانب القائم (18).

ولاحت فرصة للهلال بتسديدة لنيمار ابعدها المدافع الدولي المغربي رومان سايس الى ركنية (29)، وأخرى لسالم الدوسري علت العارضة بقليل (32).

وأنقذ سيونج مرمى الشباب من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي مالكوم فيليبي اثر انفراد (35)، ثم تصدى لركلة جزاء نفذها نيمار (37)، ورأسية للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فوق العارضة (42).

وواصل الهلال أفضليته في الشوط الثاني، لكن الشباب كان قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البلجيكي يانيك كاراسكو (52) واضاع الهلال فرصة محققة عندما خطف سالم الدوسري من أمام المدافع لكنه لعبها سهلة في أحضان كيم سيونج (56).

وأهدر الشباب فرصة سانحة للتسجيل عندما كشف كاراسكو المرمى قبل أن يصوب الكرة فوق العارضة (59)، ورد الهلال بتسديدة للبديل البرازيلي الآخر ميشال دلجادو بين يدي سيونج (64).

ونجح الهلال في ترجمة ضغطه عندما تابع كوليبالي كرة قوية برأسه على يمين سيونج اثر ركلة ركنية (68).

وسدد الأرجنتيني إيفر بانيجا مرت بجانب القائم الهلالي (73)، قبل أن يوجه ميتروفيتش الضربة القاضية للشباب عندما سدد كرة ارتدت من الحارس وتهيأت أمامه وتابعها داخل المرمى (76).

وكاد الهلال أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا براعة سيونج الذي تصدى لكرة نيمار (88).

وفي الثانية على ملعب الملك فهد الدولي، كان الاتحاد يمني النفس بفوز ثالث تواليا عقب خسارته المثيرة أمام ضيفه الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة، لكنه فشل في ذلك واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 19 نقطة في المركز الاول الذي بات مهددا بالتخلي عنه في حال فوز الهلال على جاره الشباب لاحقا. وشهدت المباراة عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي إيجور كورونادو إلى تشكيلة الاتحاد بعد تعافيهما من الإصابة.

وسجل حمد الله هدفًا ألغي بداعي التسلل (6)، وسدد البرازيلي الاخر رومارينيو كرة قوية تصدى لها حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (17)، وأخرى لأحمد بامسعود من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (22).

وقاد المهاجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر الى مواصلة انتفاضته بقيادته الى الفوز على مضيفه الطائي 2-1 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل. وبكر النصر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا (32)، ونجح الهولندي فيرجيل ميسيديان في إدراك التعادل في الدقيقة 79، لكن النصر حصل على ركلة جزاء انبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح (87). وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف.