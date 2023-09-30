سحب قرعة بطولة كأس نادي السلام لكرة القدم للفرق الأهلية

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: سحبت بمركز العلوم والإبتكار في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة مراسم قرعة بطولة كأس نادي السلام لكرة القدم للفرق الأهلية تحت رعاية الشيخ عبدالله بن يحيى الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة وبحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام والأعضاء وممثلي الفرق المشاركة البالغ عددهم (35) فريقا؛ الذين اكدوا مشاركتهم من الولايتين واللجنة المنظمة للبطولة وجمع من الرياضيين وحضور لشخصيات رياضية اعلامية بارزة وتم توزيع الفرق إلى مجموعتين بإقامة دور تمهيدي بلعب ثلاث مباريات بنظام الذهاب والإياب وصعود ثلاثة فرق لدور 32 من هذا الدور ويعتبر هذا الحدث هو نتاج لجهود من إدارة نادي السلام وتمنى الجميع أن تكون البطولة فرصة أفضل للتنافس الشريف والروح الرياضية للعناصر الرئيسية للحدث.

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