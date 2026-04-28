مصادر تنفي وقف صرف منحة التموين وتؤكد استمرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مساءً - في سياق متصل، نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله بشأن وقف صرف المنحة الشهرية المخصصة لبعض المستفيدين، أو وجود نقص يمنع صرف السلع داخل المخازن، مؤكدة أن عمليات الصرف مستمرة بشكل طبيعي ودون أي توقف لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي.

تأخير محدود في بعض المناطق بسبب نقص جزئي

وأوضحت المصادر لـ"القاهرة 24" أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة لا يتعدى كونه تأخيرًا محدودًا في بعض المناطق فقط، نتيجة عدم توافر كميات كافية من بعض السلع البسيطة بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذا الأمر مؤقت وسيتم تجاوزه سريعًا، مع التأكيد على أن جميع المستفيدين يحصلون في النهاية على كامل مستحقاتهم دون أي نقصان.

توافر السلع واستمرار صرف المنحة ضمن حزمة الدعم

وأكدت المصادر أن المخازن التابعة لمنظومة التموين تحتوي على أرصدة كافية من السلع الأساسية، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان انتظام عمليات الصرف في مواعيدها داخل جميع المحافظات، دون أي تأثير على المستحقين. ويأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية 33 سلعة داخل المجمعات الاستهلاكية ضمن المنحة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه لمدة شهرين متتاليين، ضمن الحزمة الاجتماعية لدعم الفئات المستحقة.

بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت وزارة التموين تنفيذ صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وأبريل، اعتبارًا من 17 فبراير 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار توفير السلع الأساسية داخل المنظومة التموينية بشكل منتظم.