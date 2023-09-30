اتحاد الفروسية يلتقي ملاك و مدربي خيول السباق استعدادا لانطلاق الموسم

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

تصوير ـ راشد الطوقي :

التقى الاتحاد العماني للفروسية بملاك ومدربي خيول السباق بحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد و العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وذلك بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، بدأ الاجتماع بكلمة السيد رئيس الاتحاد موجهًا شكره للجميع على حضور هذا اللقاء، ومثمنًا الأوامر السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بنقل تبعية نادي سباق الخيل الى الاتحاد، وكذلك مقدرًا لثقة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، كما تناول اللقاء استعراض سباقات الخيل خلال هذا الموسم 2023/‏2024م وعددها 20 سباقًا، إضافة الى خطط الاتحاد القادمة في تطوير قطاع الفروسية من خلال العمل على وجود استراتيجيات واضحة تدعم وتعزز هذا القطاع، وسيتم استعراض هذه الاستراتيجيات وتوضيحها خلال الفترة القادمة، مطالبًا الجميع أن يكونوا شركاء نحو تحقيقها وترجمتها الى أرض الواقع.

كما تحدث العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس الاتحاد عن الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بسباقات الخيل خلال هذا الموسم والتي من شأنها المساهمة في تطوير هذه الرياضة والمستفيدين منها.

بعدها تحدث ملاك ومدربو الخيل عن أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهونها خلال مشاركاتهم في سباقات الخيل، وكذلك طرح الحضور عدد من المقترحات البناءة التي ستساهم في تطوير الرياضة، ونالت هذه المقترحات اهتمام رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مع العمل على دراستها وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.