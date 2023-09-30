مشاركة ١٦٠ من طلبة محافظة جنوب الشرقية فـي برنامج أسياد للإبحار المجتمعي

ضمن مبادرة عمان للإبحار ومجموعة أسياد صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي: نفذت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع مدرسة صور للإبحار الشراعي « برنامج أسياد للإبحار المجتمعي» على مدى ثلاثة أيام، والذي يأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها عمان للإبحار ومجموعة أسياد لتمكين الناشئة من طلبة المدارس من الصف الثاني وحتى الصف العاشر من 150 مدرسة حكومية في محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الشرقية. واستهدف البرنامج بمحلفظة جنوب الشرقية طلاب المدارس من الصف الثاني وحتى الصف العاشر، بمشاركة 160 طالبا وطالبة من 16 مدرسة وبواقع 10 مشاركين من كل مدرسة حيث تم تنفيذ مجموعة من حلقات العمل التدريبية النظرية والعملية وتمثل الجانب النظري في التعريف بعمان للإبحار وأهدافها وتجربة الإبحار الشراعي وجهود عمان للإبحار لتنظيف الشواطئ وتم التعريف بمجموعة أسياد وأهدافها لحماية بالبيئة والمحافظة على البحار من اخطار التلوث البيئي ومسبباته والنفايات البلاستيكية وكيفية التعامل معها كما تم الاطلاع على نماذج من قصص ملهمة نفذها سفراء برنامج أسياد للإبحار المجتمعي، وتم التعرف على تجربة الطالب خميس بن ناصر بن سالم المشايخي من مدرسة الإمام الصلت بن القاسم كأحد البحارة المشاركين في مدرسة صور للإبحار الشراعي وله مشاركاته الخارجية في تمثيل عمان للإبحار والسلطنة وتمثل الجانب العملي في التعريف بالقوارب الشراعية ومسمياتها وكيفية التعامل مع قوارب الإبحار الشراعي واجراء جولة بحرية تجريبية بالقوارب للطلبة المشاركين، بالإضافة إلى حملة لتنظيف الشاطئ. ‬

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