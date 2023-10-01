عاجل.. تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة حرس الحدود في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن تشكيل الفريق لمواجهـة حرس الحدود في الجولة الثانيـة من دوري المحترفين.

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة حرس الحدود

وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبـان في حراسـة المرمى

عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عمـوري، بيسـو، محمد جــابـر، خالد الأخميمي، يوسف بيبـو، عبده يحيـى، أسامة خليل.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة وضيفه حارس الحدود في ثاني جولات دوري المحترفين بعد قليل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق اللبني للفوز بمباراة الحدود من أجل الوصول للانتصار الثاني على التوالي، بعد أن حقق فوزا هاما في الجولة الماضية على جمهورية شبين بهدف نظيف.