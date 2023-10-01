انت الان تتابع خبر بعد طرده من بايرن ميونخ وتوسله للاعب محمد صلاح... ساديو ماني يوجه طعنة غادرة لليفربول ويصدم صلاح... لن تصدق مافعله هذه المره .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسببت واقعة اعتداء السنغالي ساديو ماني على زميله الألماني ليروي ساني في استغناء نادي بايرن ميونيخ الألماني عن خدماته.

وقد أثارت ماني الجدل بعدما وجه لكمة لوجه زميله ليروي ساني بعد المباراة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لتقارير عديدة من الصحف الألمانية والأوروبية.

وقد تم إرسال رسالة من ماتي لمحمد صلاح للوساطة في عودة ماني إلى ليفربول، ولكن يبدو أن هذه العودة مستحيلة بالنسبة للريدز بسبب عمره واللاعبين المتواجدين في خط الهجوم.

ويبدو أن السنغالي ساديو ماني قريب جدا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط في ألمانيا مع بايرن ميونيخ.

انضم ماني إلى بايرن ميونيخ في الصيف الماضي مقابل 27.4 مليون جنيه استرليني من ليفربول.ووفقا لسكاي سبورتس الألمانية، يسعى بايرن ميونيخ للتخلص من السنغالي الدولي بعد موسم مضطرب.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإضافة الخبرة إلى خط هجومه.

وتشير التقارير إلى أن الأندية الألمانية لن تتمكن من تحمل راتب ماني، وأن الدوري الإنجليزي هو الوحيد القادر على ذلك.

يجدر بالذكر أن ماني كان قريبا جدا من التوقيع مع مانشستر يونايتد في عام 2016 قبل أن ينضم إلى ليفربول

يجدر بالذكر أن اللاعب السنغالي قد سجل سبعة أهداف وصنع خمسة في مسابقة الدوري الألماني طوال فترة الموسم. هذه الأرقام المذهلة تعكس مدى مهارته وقدرته على التأثير في مجريات المباريات. بفضل تصرفاته الذكية وتحركاته السريعة على أرض الملعب، استطاع السنغالي أن يكون لاعباً مؤثراً في فريقه ويساهم في تحقيق النتائج الإيجابية.