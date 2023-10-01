السلام يتفوق على الطليعة ويتمسك بصدارة المجموعة الثانية

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

تفوق فريق السلام على فريق الطليعة بهدف السنغالي ديوب في الوقت القاتل (المحتسب) بدل الضائع من شوط المباراة الثاني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس الاول بملعب السلام بفرعه في شناص ضمن الجولة الثالثة من دوري تمكين لأندية الدرجة الأولى المجموعة الثانية المباراة جاءت متوسطة المستوى اعتمد السلام على نجمه ربيع درويش واحمد عبدالله المعمري والأجنبي ديوب في المقدمة فيما اعتمد الطليعة على لاعبيه محمد فادي وسند المخيني ومازن العلوي وصالح المغيرفي؛ شهدت المباراة حالة طرد مستحقة للاعب السلام ثامر الزعابي في الدقيقة السابعة من شوط المباراة الاول وذلك لتعمده ضرب لاعب الطليعة ليشهر له حكم اللقاء عمر سالم البلوشي البطاقة الحمراء ليلعب السلام ناقصا العدد طوال المباراة؛ حيث تأثر الفريق كثيرا ولعب بعصبية زائدة ولم يقدر فرض اسلوبه على مجريات المباراة والوصول إلى حارس الطليعة بسام سبيت العلوي حاول فريق الطليعة مجاراة السلام بحثا عن احراز هدف مبكر لكن مدافعي السلام كانوا لهم بالمرصاد لينتهي الشوط الاول سلبيا في الشوط الثاني تحسن الأداء نسبيا من الفريقين مع وجود سيطرة للسلام الذي رجع إلى مستواه فيما اعتمد الطليعة على الكرات الطويلة والتي لم يكتب لها النجاح بعدها يواصل السلام ضغطه المستمر في آخر شوط المباراة الثاني وحصل على 6 ركنيات وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن السنغالي ديوب من احراز هدف الفوز للسلام من ضربة رأس استقرت في شباك حارس الطليعة بسام العلوي وبهذه النتيجة يتمسك السلام بصدارة المجموعة الثانية برصيد ( 9) نقاط.

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