تفاصيل خبر الإمارات تعلن الخروج من أوبك وأوبك+ اعتبارا من أول مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:13 مساءً - – أعلنت الإمارات اليوم ​الثلاثاء انسحابها من ‌منظمة أوبك وتحالف أوبك+، موجهة بذلك ضربة ​قوية للتكتلين ​وللسعودية، التي تعد القائد ⁠الفعلي لهما، في ​وقت تسببت فيه ​حرب إيران في صدمة تاريخية بقطاع الطاقة وأربكت ​الاقتصاد العالمي.

ومن شأن ​الانسحاب المفاجئ للإمارات، العضو ‌القديم ⁠في أوبك، إلى إحداث فوضى وإضعاف المنظمة التي كثيرا ​ما سعت ​إلى ⁠الظهور كجبهة موحدة رغم ​الخلافات الداخلية حول ​مجموعة ⁠من القضايا من الجغرافيا السياسية إلى ⁠حصص ​الإنتاج.

