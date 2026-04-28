هدير شلبي: شهادة PCI عززت أمان المدفوعات في «طلبات مصر» ورفعت نسبه البطاقات الائتمانية إلى 50%

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي ونائب رئيس إدارة «طلبات مصر»، إن الشركة حصلت على شهادة PCI، والتي تعد احدي أهم الشهادات المعنية بتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، موضحة أن تطبيق الشركة يُعد من التطبيقات القليلة في قطاعي توصيل الطعام والبقالة في منطقة الشرق الأوسط الحاصلة على هذه الشهادة.

وأوضحت شلبي خلال افتتاح أكبر مركز توزيع لـ«طلبات مصر» في الشرق الأوسط بمجال التجارة السريعة،أن هذه الشهادة تضمن أمان عمليات الدفع باستخدام بطاقات الائتمان عبر التطبيق بنسبة 100%، وهو ما يعزز ثقة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء إلكترونيًا، لافتة إلى أن ذلك انعكس على ارتفاع نسبة استخدام المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 50%.

وأكدت شلبي أن “طلبات مصر” تعمل على توضيح إجراءات الأمان الخاصة بالدفع أثناء خطوة إتمام الطلب بشكل مباشر داخل التطبيق، ما ساهم في زيادة إقبال العملاء على حفظ بيانات البطاقات واستخدامها في الطلبات المتكررة.

وفيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي، أكدت شلبي أن الشركة تركز حاليًا بشكل كبير على تخصيص تجربة المستخدم، بحيث يتم عرض محتوى مختلف لكل عميل على الصفحة الرئيسية للتطبيق وفقًا لبياناته وسلوكياته الشرائية.

وأشارت إلى أن النظام يعتمد على تحليل عدة عوامل، من بينها سجل الطلبات، والمناطق الجغرافية، وتفضيلات المستخدم من حيث نوع الطعام وسرعة التوصيل، موضحة أن هذا التخصيص ساهم في رفع معدلات التحويل وزيادة عدد الطلبات، نتيجة شعور المستخدم بأن التطبيق يلبي احتياجاته بشكل شخصي.

وقالت إن هذه التوجهات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز تجربة المستخدم، إلى جانب خدمات أساسية مثل تتبع الطلبات والدفع الإلكتروني، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر.

