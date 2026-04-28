نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: أرامكو تعلق شحنات الغاز الشهر المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 07:14 مساءً - أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر، بأن أرامكو السعودية تعتزم تعليق شحنات الغاز الشهر المقبل، وذلك بسبب أضرار لحقت بمنشآتها التصديرية الرئيسية.

وكانت قد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك ” و” أوبك + ” على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرج: أرامكو تعلق شحنات الغاز الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.