الخابورة يفوز على قريات بهدفين دون رد فـي دوري تمكين

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

حقق الخابورة 3 نقاط ثمينة في مشواره في دوري تمكين لأندية دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على قريات بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الخابورة مساء أمس الأول لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، أحرز هدف الخابورة الأول اللاعب مازن السيابي قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق مستغلا خطأ حارس قريات قيصر الحبسي وأضاف اللاعب إشهاد عبيد الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب السنغالي محمد ديالو الذي عرقل في منطقة الجزاء، وبهذا الفوز رفع الخابورة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني وتجمد رصيد قريات عند 3 نقاط في المركز الرابع، الخابورة كان واضحا في نواياه منذ بداية المباراة ورغبته القوية في تسجيل هدف السبق وظهر ذلك من خلال بعض المحاولات واعتماده على الهجمات المرتدة في أحيان أخرى، وكذلك قريات حاول التسجيل وإدراك التعادل في الشوط الثاني لكن دفاع الخابورة بقيادة الحارس ربيع القطيطي وسيف الضباري أفشل كل المحاولات.. أدار المباراة الحكم علي الحارثي و ساعده للخطوط أحمد الهلالي ويحيى الحارثي وفلاح البلوشي حكما رابعا وخالد الحراصي مراقبا للمباراة.

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